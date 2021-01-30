Сборные Швеции и Дании сыграют в финале мужского чемпионата мира

ТАСС, 30 января. Сборная Дании обыграла команду Испании со счетом 35:33 в полуфинальном матче мужского чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Египте.

"И все равно запишем в плюс". Российские гандболисты не сумели выйти в плей-офф ЧМ

Ранее в другом полуфинале команда Швеции победила сборную Франции со счетом 32:26.

Финальный матч между сборными Швеции и Дании состоится 31 января. В этот же день пройдет встреча за третье место между командами Франции и Испании.

Российские гандболисты заняли в своей группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не смогли завоевать путевку в четвертьфинал. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства сборная на турнире называлась "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team), вместо национального флага использовался флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Соревнования в Египте проходят без зрителей из-за пандемии.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года. Самой титулованной является сборная Франции (6 побед). Датчане побеждали один раз (2019). Шведы становились первыми в 1954, 1958, 1990 и 1999 годах, они сыграют в финале впервые с 2001 года. Сборная России выигрывала золотые награды дважды (1993, 1997), сборная СССР победила в 1982 году.