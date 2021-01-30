Саночник Павличенко заявил, что перед чемпионатом мира сильно упал на тренировке

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Саночник Семен Павличенко, завоевавший в пятницу первую для россиян медаль чемпионата мира в германском Кёнигсзе, за день до соревнований совершил серьезное падение на тренировке, едва не получив травму. Об этом Павличенко сообщил ТАСС.

Павличенко стал серебряным призером чемпионата мира в спринтерской гонке, уступив только австрийцу Нико Гляйршеру. Главный тренер российской команды Сергей Чудинов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что Павличенко вполне мог бороться за золото, если бы не допустил ошибку во время спуска.

"Я не досадую от того, что золото было так близко, - сказал Павличенко. - Напротив, испытываю чувство удовлетворенности из-за того, что сумел справиться с эмоциями после довольно-таки сильного падения на заключительной тренировке в четверг. Я тогда приложился как следует. Но со здоровьем у меня все в порядке".

Саночник заметил, что российская команда в текущем сезоне испытывает определенные психологические проблемы. "Самая большая сложность - не ездили домой отдохнуть. Еще в октябре у нас начались ледовые сборы, после чего нас на несколько дней отпустили по домам, а затем - с концами на вахту. В таком режиме никакого куража поймать невозможно было, да и с тренерами из-за этого большие разногласия порой были", - сказал Павличенко.

Сборная России по санному спорту покинула страну в начале ноября. Первый тренировочный сбор проходил в Латвии, затем команда продолжила готовиться к сезону в Германии, чтобы сразу после этого выступать на этапах Кубка мира. В прошлые годы третью декаду декабря российские саночники проводили дома, однако в этом сезоне было принято решение не возвращаться на отдых, а использовать представившуюся возможность побольше потренироваться на трассе чемпионата мира в Кёнигсзе.

"Сейчас все намного лучше, инвентарь настроили. Я начал больше отвлекаться от спорта, и вроде как даже результаты улучшились. Просто больше отдыхать начал эмоционально", - сказал Павличенко, которому в субботу предстоит выйти на старт в мужской личной гонке ЧМ-2021.