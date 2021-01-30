Международная федерация лыжного спорта рассмотрит вариант изменения трассы в Швеции

ТАСС, 30 января. Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит возможность изменения трассы этапа Кубка мира в шведском Фалуне для спринтерских гонок, которые пройдут в воскресенье. Об этом сообщил директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньери, которого цитирует норвежская газета VG .

В субботу во время гонки с общего старта среди мужчин произошло несколько падений, в результате одного из них британец Эндрю Янг получил перелом бедра. Также вместе с британцем Эндрю Масгрейвом и россиянином Ильей Порошкиным в завал попал Александр Большунов, который травм не получил, ему удалось догнать лидеров и в итоге выиграть гонку. В женском масс-старте на сложном участке трассы упали шведки Шарлотт Калла и Эбба Андерссон, а днем ранее руку в результате падения сломала Наталья Непряева.

"Мы обсудим [изменение трассы] сегодня вечером. Травмы - это плохо, а безопасность всегда важнее всего. Завтра пройдет спринт, в котором обычно много контактов, так что мы должны подумать об изменениях", - сказал Миньери.

"Я слышу критику и понимаю, что есть много различных реакций. Мне нужно поближе пообщаться с тренерами и спортсменами, чтобы понять, что они на самом деле имеют в виду. Но мы вместе с FIS берем на себя ответственность. Мы проанализируем все и рассмотрим возможные изменения", - добавил он.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится спринтерскими гонками в воскресенье.