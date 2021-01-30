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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордист Карлагачев рассказал, что с холодной головой подошел к этапу в Москве

По его словам, это позволило ему победить
Дмитрий Карлагачев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Дмитрий Карлагачев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Победитель московского этапа Кубка мира по сноуборду Дмитрий Карлагачев подошел к соревнованиям с холодной головой и смог настроиться на успешное выступление. Об этом Карлагачев рассказал журналистам.

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В финале спортсмен одержал победу над словенцем Жаном Коширом. Андрей Соболев, Ярослав Степанко и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала.

"Как оцениваю свое выступление? На десять из десяти. Организация отличная, живая музыка, выступления, красивый свет по всему склону, который отлично видно уже со старта, с точки зрения организационных моментов все классно, нигде такого нет, Москва особенная. Когда поднимаешься наверх, то слышно, как кричат болельщики, это очень приятно", - отметил Карлагачев.

"Было такое умиротворение, когда слушал гимн России на пьедестале. Сейчас уже никаких других эмоций не осталось. Подошел к этому этапу с холодной головой, настроиться было не тяжело, все получалось само собой. Главный соперник - я сам, и сегодня я победил", - заключил сноубордист.

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