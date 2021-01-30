Россиянин Карлагачев стал первым на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Карлагачев занял первое место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. Соревнования прошли в Москве.

В финале спортсмен одержал победу над словенцем Жаном Коширом. В заезде за третье место итальянец Эдвин Коррати обошел австрийца Александра Пайера. Андрей Соболев, Ярослав Степанко и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала.

У женщин россиянка София Надыршина, в финале уступив австрийке Даниэле Ульбинг, стала второй. В заезде за бронзовую награду представительница Германии Рамона Хофмайстер оказалась быстрее Патриции Куммер из Швейцарии. Российские сноубордистки Анастасия Курочкина и Наталья Соболева завершили борьбу в 1/8 финала.

Следующий этап Кубка мира по сноуборду пройдет на курорте "Банное" в Челябинской области 6 и 7 февраля в двух дисциплинах: параллельных слаломе и гигантском слаломе.