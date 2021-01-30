Баскетбольный ЦСКА принял решение вернуть в состав Джеймса

В воскресенье Джеймс примет участие в тренировке команды и может отправиться на выездной матч Единой лиги ВТБ против польской "Зелены-Гуры", который пройдет в понедельник. В результате внутреннего конфликта после матча "Евролиги" против "Фенербахче" 22 января Джеймс был отстранен от матчей и тренировок. Он пропустил две игры.

"У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех, - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. - По возвращении из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе".

Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.