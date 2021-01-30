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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

26-летнему сербу предстоит операция на правом плече
Никола Милутинов EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Никола Милутинов
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 30 января. Сербский центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Никола Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона-2020/21 из-за травмы правого плечевого сустава. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Милутинов получил повреждение в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги против германской "Баварии" (66:69). В субботу баскетболист прошел обследование, по результатам тестов ему рекомендовано операционное вмешательство.

Сербу 26 лет, он является игроком ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне он является лидером Евролиги по подборам (8,6) и подборам в нападении (4,4) в среднем за матч. В игре с итальянским "Миланом" серб установил новый рекорд Евролиги по количеству подборов в атаке за одну игру (16). По итогам декабря он был признан самым ценным игроком турнира.

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