Не по воробьям. Россияне завоевали две медали на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом" прошел в субботу на Воробьевых горах в Москве.

Россиянин Дмитрий Карлагачев занял первое место в мужской гонке, в финале спортсмен одержал победу над словенцем Жаном Коширом. В заезде за третье место итальянец Эдвин Коррати обошел австрийца Александра Пайера, а Андрей Соболев, Ярослав Степанко и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала. У женщин россиянка София Надыршина стала второй, в финале уступив австрийке Даниэле Ульбинг, в заезде за бронзовую награду представительница Германии Рамона Хофмайстер оказалась быстрее Патриции Куммер из Швейцарии. Российские сноубордистки Анастасия Курочкина и Наталья Соболева завершили борьбу в 1/8 финала.

"Как оцениваю свое выступление? На десять из десяти. Организация отличная, живая музыка, выступления, красивый свет по всему склону, который отлично видно уже со старта. С точки зрения организационных моментов все классно, нигде такого нет, Москва особенная. Когда поднимаешься наверх, то слышно, как кричат болельщики, это очень приятно", - отметил Карлагачев.

"Было такое умиротворение, когда слушал гимн России на пьедестале. Сейчас уже никаких других эмоций не осталось. Подошел к этому этапу с холодной головой, настроиться было не тяжело, все получалось само собой. Главный свой соперник - я сам, и сегодня я победил", - отметил сноубордист.

Двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов и двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не смогли пройти квалификацию. "Что случилось с Уайлдом и Логиновым, лучше спрашивать у них. Логинов очень рисковал на трассе в квалификации, можно было хладнокровнее и спокойнее подойти ко второй квалификации. Тем не менее Логинов знает, что он делает", - отметил глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

Ожидаемый успех Надыршиной

Открытием нынешнего сезона стали успехи 17-летней Софии Надыршиной, россиянка одержала победы в двух предыдущих этапах Кубка мира и лидирует в общем зачете. "Очень рада такому результату, это все равно медаль Кубка мира, тем более домашний старт. Было много зрителей, которые болели и поддерживали, многие болельщики смотрели соревнования дома. Не передать словами, как это приятно, заряжает на новые победы", - отметила Надыршина.