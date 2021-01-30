Тихомиров: российские сноубордисты показали классный результат на этапе в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду показала отличное выступление на этапе Кубка мира в Москве. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Россиянин Карлагачев стал первым на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Россиянин Дмитрий Карлагачев занял первое место в параллельном слаломе. Андрей Соболев, Ярослав Степанко и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала. У женщин россиянка София Надыршина стала второй. Анастасия Курочкина и Наталья Соболева завершили борьбу в 1/8 финала.

"Отлично выступили! Золото, серебро - классный результат, чтобы наш спорт развивался. Все довольны - и я, и тренеры, и спортсмены, - отметил Тихомиров. - Прогресс Надыршиной был ожидаем, она молодец, любит разные трассы - и крутые, и пологие, и разбитые, и ровные. Это оптимистично, главное, чтобы это сохранялось, а что касается перспектив на Олимпиаде, то посмотрим".

Двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов и двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не смогли пройти квалификацию. "Что случилось с Уайлдом и Логиновым, лучше спрашивать у них. Логинов очень рисковал на трассе в квалификации, можно было хладнокровнее и спокойнее подойти ко второй квалификации. Тем не менее Логинов знает, что делает", - отметил Тихомиров.

"Иностранным участникам все нравится здесь, мы делаем шоу и популяризируем спорт. Можете спросить у руководства Международная федерация лыжного спорта (FIS), это очень круто. Можно сказать, что в Москве один из лучших этапов Кубка мира", - заключил Тихомиров.