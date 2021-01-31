Демченко заявил, что не считает неожиданной победу саночника Репилова на чемпионате мира

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Победа российского саночника Романа Репилова на чемпионате мира в германском Кёнигсзе не является какой-то сенсацией, на этой трассе россияне ранее не раз добивались высоких результатов. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр.
"Особой неожиданности в успехе Романа нет, - отметил Демченко. - В начале января здесь же в Кёнигсзе он на этапе Кубка мира был вторым, поэтому все контролировалось. Да и сани были настроены на эту трассу еще с прошлого сезона. Оставалось только спокойно ждать самих соревнований".
Россиянин победил с результатом 1 минута 37,810 секунды. Вторым стал немец Феликс Лох (+0,062). Третье место занял австриец Давид Гляйршер (+0,217). Россиянин Семен Павличенко стал восьмым (+0,679), Александр Горбацевич - 13-м (+1,054).
"Но, конечно, я очень счастлив победе Романа на этом турнире. Теперь я жду сегодняшнего старта у женщин, где у меня выступит Вика (дочь Виктория Демченко - прим. ТАСС)", - продолжил собеседник ТАСС.
"Да и вообще в Кёнигсзе российские саночники с давних времен выступали достаточно успешно и часто обыгрывали хозяев трассы на этапах Кубка мира и чемпионатах Европы. Для нас это достаточно удобная трасса в этом плане", - заключил Демченко, имеющий в своем активе четыре золотые медали этапов Кубка мира, выигранных в Кёнигсзе.
Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января женской гонкой и смешанной эстафетой.