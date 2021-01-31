Демченко заявил, что не считает неожиданной победу саночника Репилова на чемпионате мира

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Победа российского саночника Романа Репилова на чемпионате мира в германском Кёнигсзе не является какой-то сенсацией, на этой трассе россияне ранее не раз добивались высоких результатов. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр.

"Особой неожиданности в успехе Романа нет, - отметил Демченко. - В начале января здесь же в Кёнигсзе он на этапе Кубка мира был вторым, поэтому все контролировалось. Да и сани были настроены на эту трассу еще с прошлого сезона. Оставалось только спокойно ждать самих соревнований".