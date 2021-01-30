{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Русский король Кёнигсзе. Саночник Роман Репилов выиграл чемпионат мира в баварских Альпах

До этого россиянам не удавалось победить на территории главного соперника - сборной Германии
Роман Репилов EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Роман Репилов
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Самая громкая победа в истории российского санного спорта случилась в субботу на трассе, расположенной рядом с германском озером Кёнигсзе (в переводе с немецкого языка - Королевское озеро), которое находится в отрогах баварских Альп. Автором этого успеха стал 24-летний спортсмен из подмосковного Дмитрова Роман Репилов.

На эту тему
Российский саночник Роман Репилов завоевал золото чемпионата мира

Российские саночники ранее побеждали в личных гонках на чемпионатах мира, которые проходили на практически родных для них трассах в латвийской Сигулде и Сочи, однако завоевать личное золото мирового первенства на поле своего главного соперника, команды Германии, россиянам до сегодняшнего дня не удавалось. Печальная традиция была сломлена в субботу благодаря безошибочному выступлению Репилова, который сумел оттеснить на второе место действующего обладателя Кубка мира немца Феликса Лоха.

"Несомненно, это одна из самых крутых побед в моей карьере. Хочу посвятить ее своей семье. Я представляю, как им было тяжело без меня несколько месяцев. Мои родные больше всех это золото заслужили", - сказал чемпион мира 2021 года, дважды победивший на прошлогоднем мировом первенстве в Сочи.

"Каких-то особых эмоций после этой победы я, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил особых нет, но я хочу, чтобы все знали, что я рад. Я планировал здесь выступить успешно и ехал сюда с одной целью - бороться за победу. Но сезон был очень тяжелым, мы три месяца уже безвылазно сидим в Европе, никуда не выходим из отеля, поэтому эмоций вообще нет, жду не дождусь возвращения домой", - добавил первый в истории российского санного спорта трехкратный чемпион мира.

На эту тему

Успех россиянина по достоинству оценил президент Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис.

"Российские саночники на протяжении многих лет являются очень сильной командой, а Романа Репилова, который сегодня одержал отличную победу, я знаю очень давно, - сказал Фогелис в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это очень целеустремленный спортсмен, которому уже в третий раз удалось стать лучшим в мире. Сегодня он в очередной раз блестяще подтвердил, что является одним из ведущих саночников мира, так же как Феликс Лох, Давид Гляйршер и многие другие. Я им всем очень благодарен".

"Этот RLF вместо надписи "Россия" выводит из себя"

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старты чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и под названием "Russian Luge Federation" или RLF. В случае победы российского саночника на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта.

На эту тему
Чемпион мира Репилов заявил, что ему было неприятно выступать без гимна и флага страны

"Этот RLF вместо надписи "Россия" выводит из себя. Сейчас была церемония награждения, и было очень неприятно, когда играл не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, все это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже все не так чувствительно", - признался Репилов.

Главный тренер российской команды Сергей Чудинов заявил ТАСС, что его спортсменам очень непросто выступать на чемпионате мира без гимна и флага своей страны. "Но тот же Феликс Лох (лидер сборной Германии, трехкратный олимпийский чемпион - прим. ТАСС) сказал вашему журналисту перед стартом чемпионата мира, что он прекрасно знает, кто мы и откуда. А все эти нейтральные статусы для него, да и для других наших соперников никакого значения не имеют. Когда в честь победы Романа Репилова сегодня играл гимн FIL, все окружающие знали, что этот успех принадлежит России", - заметил тренер.

На эту тему
Чудинов: несмотря на чужой гимн, все знают, что победа Репилова на ЧМ принадлежит России

"Сегодня нас поздравляли абсолютно все, одним из первых теплые слова сказал главный тренер наших извечных соперников немцев Норберт Лох. Американцы, итальянцы, австрийцы - все подошли к нам. Они понимают, какая тяжелая ситуация и как непросто приходится", - добавил Чудинов.

После двух дней чемпионата мира в активе россиян одна золотая и одна серебряная награда. В пятницу серебро в спринте завоевал Семен Павличенко. Соревнования завершатся в воскресенье женской гонкой и смешанной эстафетой.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Англии
"Манчестер Юнайтед" шестой раз подряд не смог обыграть "Арсенал" в матче чемпионата Англии
В составе лондонского клуба дебютировал Мартин Эдегор
Читать полностью