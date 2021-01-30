Русский король Кёнигсзе. Саночник Роман Репилов выиграл чемпионат мира в баварских Альпах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Самая громкая победа в истории российского санного спорта случилась в субботу на трассе, расположенной рядом с германском озером Кёнигсзе (в переводе с немецкого языка - Королевское озеро), которое находится в отрогах баварских Альп. Автором этого успеха стал 24-летний спортсмен из подмосковного Дмитрова Роман Репилов.

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Российские саночники ранее побеждали в личных гонках на чемпионатах мира, которые проходили на практически родных для них трассах в латвийской Сигулде и Сочи, однако завоевать личное золото мирового первенства на поле своего главного соперника, команды Германии, россиянам до сегодняшнего дня не удавалось. Печальная традиция была сломлена в субботу благодаря безошибочному выступлению Репилова, который сумел оттеснить на второе место действующего обладателя Кубка мира немца Феликса Лоха. "Несомненно, это одна из самых крутых побед в моей карьере. Хочу посвятить ее своей семье. Я представляю, как им было тяжело без меня несколько месяцев. Мои родные больше всех это золото заслужили", - сказал чемпион мира 2021 года, дважды победивший на прошлогоднем мировом первенстве в Сочи. "Каких-то особых эмоций после этой победы я, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил особых нет, но я хочу, чтобы все знали, что я рад. Я планировал здесь выступить успешно и ехал сюда с одной целью - бороться за победу. Но сезон был очень тяжелым, мы три месяца уже безвылазно сидим в Европе, никуда не выходим из отеля, поэтому эмоций вообще нет, жду не дождусь возвращения домой", - добавил первый в истории российского санного спорта трехкратный чемпион мира.

Успех россиянина по достоинству оценил президент Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис. "Российские саночники на протяжении многих лет являются очень сильной командой, а Романа Репилова, который сегодня одержал отличную победу, я знаю очень давно, - сказал Фогелис в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это очень целеустремленный спортсмен, которому уже в третий раз удалось стать лучшим в мире. Сегодня он в очередной раз блестяще подтвердил, что является одним из ведущих саночников мира, так же как Феликс Лох, Давид Гляйршер и многие другие. Я им всем очень благодарен". "Этот RLF вместо надписи "Россия" выводит из себя" В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старты чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и под названием "Russian Luge Federation" или RLF. В случае победы российского саночника на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта.

На эту тему Чемпион мира Репилов заявил, что ему было неприятно выступать без гимна и флага страны

"Этот RLF вместо надписи "Россия" выводит из себя. Сейчас была церемония награждения, и было очень неприятно, когда играл не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, все это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже все не так чувствительно", - признался Репилов. Главный тренер российской команды Сергей Чудинов заявил ТАСС, что его спортсменам очень непросто выступать на чемпионате мира без гимна и флага своей страны. "Но тот же Феликс Лох (лидер сборной Германии, трехкратный олимпийский чемпион - прим. ТАСС) сказал вашему журналисту перед стартом чемпионата мира, что он прекрасно знает, кто мы и откуда. А все эти нейтральные статусы для него, да и для других наших соперников никакого значения не имеют. Когда в честь победы Романа Репилова сегодня играл гимн FIL, все окружающие знали, что этот успех принадлежит России", - заметил тренер.