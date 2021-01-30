Чудинов: несмотря на чужой гимн, все знают, что победа Репилова на ЧМ принадлежит России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские саночники испытывают дополнительное психологическое давление, выступая на чемпионате мира в германском Кёнигсзе без флага и гимна своей страны. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.

Чемпион мира Репилов заявил, что ему было неприятно выступать без гимна и флага страны

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старты чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России и под названием "Russian Luge Federation", на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

"Нам здесь очень непросто выступать без гимна и флага. Но тот же Феликс Лох (лидер сборной Германии, трехкратный олимпийский чемпион - прим. ТАСС) сказал вашему журналисту перед стартом чемпионата мира, что он прекрасно знает, кто мы и откуда. А все эти нейтральные статусы для него, да и для других наших соперников никакого значения не имеют. Когда в честь победы Романа Репилова сегодня играл гимн FIL, все окружающие знали, что этот успех принадлежит России", - заметил Чудинов.

В субботу Репилов победил в личной гонке и стал первым в истории российского санного спорта трехкратным чемпионом мира. Днем ранее Семен Павличенко стал вторым в спринтерской гонке.

"Сегодня нас поздравляли абсолютно все, одним из первых теплые слова сказал главный тренер наших извечных соперников немцев Норберт Лох. Американцы, итальянцы, австрийцы - все подошли к нам. Они понимают, какая тяжелая ситуация и как непросто приходится", - добавил собеседник ТАСС.

"Сегодня у наших ребят получилась очень хорошая охота, Роман - это та акула, которая успешно преследует свою жертву. Репилов после первого заезда признался, что ему в заключительной попытке комфортней находиться в роли преследователя, и в итоге блестяще справился со своей задачей. Парень в самый сложный сезон в его жизни был настроен биться до победного конца, поэтому собрался и сумел отстоять свой титул, завоеванный год назад в Сочи", - заключил главный тренер.