Бэкстрём: Овечкин в матче с "Бостоном" вновь показал, что является особенным игроком

В ночь на воскресенье "Вашингтон" обыграл "Бостон" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Овечкин забросил победную шайбу и сравнялся по числу голов в лиге с занимающим седьмое место Майком Гартнером (на счету обоих хоккеистов по 708 шайб).

"Прежде всего, очень приятно видеть его снова в составе (форвард пропустил четыре игры из-за нарушения протокола о COVID-19 - прим. ТАСС), мы знаем, на что он способен, - сказал Бэкстрём. - В таких ситуациях он показывает, что он особенный и может переворачивать матчи. Думаю, мы все в этом убедились в овертайме, он любит в таких ситуациях выходить на первый план".

Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт отметил технику россиянина: "У него невероятная карьера. Его особенность в том, как он забрасывает шайбы, гол в овертайме - прекрасный пример. Это не был его фирменный щелчок, тут было больше скорости. Он делает это на протяжении всей карьеры, раньше я наблюдал за этим со стороны, а теперь приятно быть частью этого".