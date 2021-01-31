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НХЛ

Бэкстрём: Овечкин в матче с "Бостоном" вновь показал, что является особенным игроком

Российский форвард забросил победную шайбу в овертайме

ТАСС, 31 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин является особенным игроком, способным решать судьбу матчей. Такое мнение высказал его одноклубник Никлас Бэкстрём, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на воскресенье "Вашингтон" обыграл "Бостон" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Овечкин забросил победную шайбу и сравнялся по числу голов в лиге с занимающим седьмое место Майком Гартнером (на счету обоих хоккеистов по 708 шайб).

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"Прежде всего, очень приятно видеть его снова в составе (форвард пропустил четыре игры из-за нарушения протокола о COVID-19 - прим. ТАСС), мы знаем, на что он способен, - сказал Бэкстрём. - В таких ситуациях он показывает, что он особенный и может переворачивать матчи. Думаю, мы все в этом убедились в овертайме, он любит в таких ситуациях выходить на первый план".

Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт отметил технику россиянина: "У него невероятная карьера. Его особенность в том, как он забрасывает шайбы, гол в овертайме - прекрасный пример. Это не был его фирменный щелчок, тут было больше скорости. Он делает это на протяжении всей карьеры, раньше я наблюдал за этим со стороны, а теперь приятно быть частью этого".

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