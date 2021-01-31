Ударное возвращение. Овечкин догнал Гартнера в списке лучших снайперов НХЛ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, пропустивший последние четыре игры команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за нарушения протокола о COVID-19, в первом матче после возвращения отметился победной шайбой. Российский форвард довел число голов в лиге до 708 и сравнялся по этому показателю с занимающим седьмое место Майком Гартнером.
Овечкин и его партнеры по команде Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов нарушили протокол 21 января, собравшись все вместе в одном гостиничном номере после игры с "Питтсбургом". Вскоре после этого появились сообщения, что Самсонов заразился коронавирусом. Согласно правилам лиги, игроки должны были пропустить минимум четыре игры. Однако в домашнем матче с "Бостоном" сыграл только Овечкин, Орлов принял участие в утренней тренировке, но в итоговую заявку на игру, как и Кузнецов с Самсоновым, не был включен.
"Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после утреннего занятия, разминки и во время матча. Мы победили, идем дальше", - сказал после победы над "Бостоном" Овечкин.
Первое результативное действие в игре капитан "Вашингтона" сделал при счете 2:0 в пользу своей команды, отдав точную передачу в эпизоде с шайбой Рихарда Паника. К 31-й минуте встречи "Кэпиталз" повели со счетом 3:0, но не сумели удержать комфортное преимущество - "Бостон" сравнял счет, переведя игру в овертайм за 58 секунд до окончания основного времени матча. Но уже на 28-й секунде дополнительной пятиминутке Овечкин принес "Вашингтону" победу.
В пяти матчах сезона 35-летний россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 передач). Он забросил 24-ю шайбу в овертаймах и продолжает является лидером по этому показателю за всю историю НХЛ. Также Овечкин забил 111-й победный гол в карьере и вышел на четвертое место по этому показателю, лидирует Яромир Ягр (135).
Следующий ориентир - Фил Эспозито
Главным же событием стал другой факт - Овечкин сравнялся по количеству шайб в регулярных чемпионатах с занимающим седьмое место в списке лучших снайперов лиги Майком Гартнером, на счету обоих хоккеистов по 708 голов. Канадский форвард большую часть карьеры также провел за "Вашингтон". "Гартнер - легенда всей лиги, так что мне приятно с ним сравняться, но впереди еще длинный путь", - прокомментировал достижение Овечкин.
Форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрём назвал российского хоккеиста особенным. "Прежде всего, очень приятно видеть его снова в составе, мы знаем, на что он способен, - сказал шведский хоккеист. - В таких ситуациях он показывает, что является особенным и может переворачивать ход матчей. Думаю, мы все в этом убедились в овертайме, он любит в таких ситуациях выходить на первый план".
Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт отметил технику россиянина. "У него невероятная карьера, - заявил специалист. - Его особенность в том, как он забрасывает шайбы, гол в овертайме - прекрасный пример, это не был его фирменный щелчок, тут было больше скорости. Он делает это на протяжении всей карьеры, раньше я наблюдал за этим со стороны, а теперь мне приятно быть частью этого".
От шестого места в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ Овечкина отделяют девять шайб. На этой позиции располагается Фил Эспозито (717). Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (894).
"Вашингтон" после девяти матчей занимает первое место в Восточном дивизионе, имея в активе 15 очков. В следующем матче столичный клуб вновь сыграет с "Бостоном", встреча пройдет 2 февраля.