Ударное возвращение. Овечкин догнал Гартнера в списке лучших снайперов НХЛ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, пропустивший последние четыре игры команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за нарушения протокола о COVID-19, в первом матче после возвращения отметился победной шайбой. Российский форвард довел число голов в лиге до 708 и сравнялся по этому показателю с занимающим седьмое место Майком Гартнером. Овечкин и его партнеры по команде Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов нарушили протокол 21 января, собравшись все вместе в одном гостиничном номере после игры с "Питтсбургом". Вскоре после этого появились сообщения, что Самсонов заразился коронавирусом. Согласно правилам лиги, игроки должны были пропустить минимум четыре игры. Однако в домашнем матче с "Бостоном" сыграл только Овечкин, Орлов принял участие в утренней тренировке, но в итоговую заявку на игру, как и Кузнецов с Самсоновым, не был включен.

"Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после утреннего занятия, разминки и во время матча. Мы победили, идем дальше", - сказал после победы над "Бостоном" Овечкин. Первое результативное действие в игре капитан "Вашингтона" сделал при счете 2:0 в пользу своей команды, отдав точную передачу в эпизоде с шайбой Рихарда Паника. К 31-й минуте встречи "Кэпиталз" повели со счетом 3:0, но не сумели удержать комфортное преимущество - "Бостон" сравнял счет, переведя игру в овертайм за 58 секунд до окончания основного времени матча. Но уже на 28-й секунде дополнительной пятиминутке Овечкин принес "Вашингтону" победу. В пяти матчах сезона 35-летний россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 передач). Он забросил 24-ю шайбу в овертаймах и продолжает является лидером по этому показателю за всю историю НХЛ. Также Овечкин забил 111-й победный гол в карьере и вышел на четвертое место по этому показателю, лидирует Яромир Ягр (135). Следующий ориентир - Фил Эспозито Главным же событием стал другой факт - Овечкин сравнялся по количеству шайб в регулярных чемпионатах с занимающим седьмое место в списке лучших снайперов лиги Майком Гартнером, на счету обоих хоккеистов по 708 голов. Канадский форвард большую часть карьеры также провел за "Вашингтон". "Гартнер - легенда всей лиги, так что мне приятно с ним сравняться, но впереди еще длинный путь", - прокомментировал достижение Овечкин.

На эту тему Овечкин назвал Гартнера легендой НХЛ и заявил, что рад сравняться с ним по числу шайб