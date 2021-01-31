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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов из-за падения не смог пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира

В женской части соревнований квалификацию не прошла Юлия Ступак, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира
Александр Большунов EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 31 января. Российский лыжник Александр Большунов не сумел пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Фалуне.

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Лидер общего зачета Кубка мира упал во время прохождения дистанции и не попал в первую тридцатку лыжников, которые прошли в следующую стадию спринта.

В субботу Большунов упал во время масс-старта, но сумел вернуться в лидирующую группу и одержать победу.

В женской части соревнований квалификацию не прошла россиянка Юлия Ступак, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира.

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Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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