Триумф, несмотря на падение. Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка мира и лидер общего зачета Александр Большунов одержал вторую победу подряд на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, став первым в масс-старте классическим стилем на 15 км. На второй половине дистанции россиянин упал на спуске, после чего занимал 38-е место, но сумел вернуться в число лидеров и на финише опередить своего принципиального соперника, трехкратного победителя Олимпийских игр и чемпионатов мира из Норвегии Йоханнеса Клебо и его соотечественника Пола Гольберга.

В пятницу Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Эти успехи важны для него с психологической точки зрения, учитывая, что неделей ранее на этапе в финском Лахти он упал в личной гонке и лишился возможности бороться за медали, а в эстафете в результате конфликта Большунова с финном Йони Мяки сборная России была лишена награды и дисквалифицирована. "После тяжелого в психологическом плане этапа в Лахти сейчас все постепенно возвращается на круги своя. Опять вернулась психологическая устойчивость, настрой. Мы понимаем, что происходит и как, над чем работать перед чемпионатом мира", - сказал тренер Большунова Юрий Бородавко. В финишном створе во время эстафеты финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп, отмахнулся палкой в сторону соперника и после финиша врезался в него. Впоследствии россиянин извинился перед финном, но остался при своем мнении, что тот действовал не в рамках правил. "Только сильный духом человек может извиниться, он это сделал чисто по-человечески. Эмоции порой захлестывают, адреналин и гнев могут заставить человека поступить неправильно. Хорошо, что он находит в себе силы извиниться", - сказал ТАСС после пятничной победы сына Александр Большунов - старший. "Повезло, что не врезались в меня" Со старта гонки Большунов держался в головной части группы, на второй половине дистанции во время спуска прямо перед россиянином упали его соотечественник Илья Порошкин и британец Эндрю Масгрейв, в результате чего у него не было возможности объехать завал.

"Я был в конце группы, было сложно переместиться вперед, но у меня это получилось, человек 40, наверное, надо было обогнать. Передо мной ехали Масгрейв и Илья Порошкин, они то ли зацепились, то ли столкнулись, и мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их, было без вариантов. У меня перед гонкой была другая тактика, но из-за падения она не сработала", - рассказал спортсмен в эфире "Матч ТВ". В отличие от Натальи Непряевой, которая на этой трассе при падении сломала руку в пятничной гонке, Большунов травм избежал. "Мне повезло, что те, кто был сзади, видимо, видели, что я упал, никто в меня не врезался, я встал и продолжил гонку", - вспомнил он. "Никаких особенных мыслей во время падения Большунова не было, это не финишные разборки, ничего страшного не произошло. Он сумел быстро переместиться из конца пелотона в лидирующую группу, сделал рывок и ушел от соперников. Сумел удержаться только один Гольберг, и потом к ним подъехал Клебо. Заслуженная победа", - сказал Бородавко. Бронзовый призер чемпионата мира 2001 года, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин отметил, что у лидера общего зачета Кубка мира хорошие шансы на третью победу в Фалуне. "Хорошо, что Саша не сбил дыхание и сразу принялся наверстывать отставание. Несомненно, это падение внесло коррективы в тактику Большунова, но Саша принял единственно правильное решение, которое привело его к победе. Что касается завтрашнего спринта, то это непредсказуемая гонка, в которой шансы на победу есть у многих, в том числе у Большунова, который наряду с Глебом Ретивых и Сергеем Устюговым обладает хорошим финишем", - подчеркнул он. Ступак превзошла на финише Йохауг В женском масс-старте на 10 км норвежские лидеры также не смогли опередить россиян: олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг в борьбе за второе место проиграла Юлии Ступак 0,5 секунды. Выиграла же шведка Линн Сван, которой россиянка уступила 0,4 секунды.