Немецкие саночницы заняли весь пьедестал на чемпионате мира

ТАСС, 31 января. Юлия Таубиц из Германии одержала победу на чемпионате мира по санному спорту. Соревнования проходят в германском Кёнигсзе.

Таубиц по сумме двух заездов показала время 1 минута 41,132 секунды. Второй и третьей стали ее соотечественницы - Натали Гайзенбергер (отставание - 0,315 секунды) и Даяна Эйтбергер (+0,472) соответственно.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, показавшая пятое время (+1,045). Екатерина Катникова заняла 10-е место (+1,363), Екатерина Батурина - 18-е (+1,894). В ходе первой попытки Виктория Демченко допустила ошибку и перевернулась, выбыв из борьбы.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации.