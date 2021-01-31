Сестры Аверины заявили, что испытывают волнение перед московским этапом Гран-при

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины с волнением ждут февральского этапа Гран-при в Москве, так как очень давно не выступали в присутствии зрителей и в очном соперничестве с зарубежными спортсменками. Об этом журналистам рассказала Дина Аверина.

Московский этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Я читала, что, возможно, на нашем этапе Гран-при разрешат присутствовать зрителям, которые смогут заполнить ползала, - сказала Дина Аверина. - На самом деле, нам выступать в их присутствии будет уже не совсем привычно. Мы год не выступали со зрителями и столько же времени не соревновались очно с соперницами, кроме белорусок, которые приезжали к нам осенью. Поэтому мы волнуемся".

С июня по декабрь 2020 года российские гимнастки из-за пандемии коронавируса вынуждены были выступать только на онлайн-турнирах. Исключением стала октябрьская матчевая встреча команд России и Белоруссии, которая проходила в Москве.