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Футбол в Испании

СМИ: адвокаты Месси готовят иск против бывшего президента "Барселоны"

Причина в том, что в газете El Mundo были опубликованы подробности соглашения аргентинца с испанским клубом

ТАСС, 31 января. Адвокаты аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси готовят иск к бывшему президенту клуба Хосепу Бартомеу. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Адвокаты готовят иск в связи с тем, что ранее в газете El Mundo были опубликованы подробности соглашения Месси с "Барселоной". Согласно данным, аргентинец с 2017 по 2021 год заработает в клубе €555 млн.

Отмечается, что адвокаты игрока намерены подать в суд на пятерых человек, среди которых Бартомеу, генеральный директор Оскар Грау и исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс.

Ранее сообщалось, что "Барселона" подаст в суд на газету El Mundo.

Теги
Месси, Лионель
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