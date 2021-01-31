СМИ: адвокаты Месси готовят иск против бывшего президента "Барселоны"

ТАСС, 31 января. Адвокаты аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси готовят иск к бывшему президенту клуба Хосепу Бартомеу. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Адвокаты готовят иск в связи с тем, что ранее в газете El Mundo были опубликованы подробности соглашения Месси с "Барселоной". Согласно данным, аргентинец с 2017 по 2021 год заработает в клубе €555 млн.

Отмечается, что адвокаты игрока намерены подать в суд на пятерых человек, среди которых Бартомеу, генеральный директор Оскар Грау и исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс.

Ранее сообщалось, что "Барселона" подаст в суд на газету El Mundo.