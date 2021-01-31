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Футбол в Англии

"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля

Лондонский клуб обыграл "Бёрнли" со счетом 2:0

ТАСС, 31 января. "Челси" обыграл "Бёрнли" со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Сесар Аспиликуэта (40-я минута) и Маркос Алонсо (84).

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Для "Челси" эта победа стала первой под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля, который 26 января на посту главного тренера сменил Фрэнка Лэмпарда. В прошлом туре "Челси" на следующий день после назначения Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (0:0).

В турнирной таблице "Челси" занимает седьмое место, набрав 33 очка, "Бёрнли" с 22 очками идет 16-м.

В следующем туре "Челси" 4 февраля в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Бёрнли" днем ранее примет "Манчестер Сити".

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