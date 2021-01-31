Гарт: выступление без флага на ЧМ далось российским саночникам легче, чем на Олимпиаде

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские саночники с психологической точки зрения легче перенесли выступление на чемпионате мира в германском Кёнигсзе, чем на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Саночники на чемпионате мира в Германии представляли страну под флагом с символикой национальной федерации и под названием "команда Федерации санного спорта России" (Russian Luge Federation, RLF).

"С нами это уже не в первый раз, психологически было легче, чем на Олимпиаде-2018, - сказала Гарт. - Что касается флага и гимна, Россия и любовь к Родине у каждого в душе, поэтому дополнительные атрибуты не так важны. Конечно, здорово услышать гимн, когда приносишь стране медаль, но тем не менее все понимают, что это медали России. Поэтому, думаю, ничего страшного, перетерпим".

На завершившемся 31 января чемпионате мира россияне заняли третье место в медальном зачете, завоевав одну золотую и одну серебряную награду. Выше расположились сборные Германии (4 золотые медали, 4 серебряные, 3 бронзовые) и Австрии (2, 0, 2). Золотую медаль чемпионата мира завоевал Роман Репилов, серебряным призером стал Семен Павличенко.