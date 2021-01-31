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Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Трофимов стал третьим на дистанции 5 000 м на этапе Кубка мира

Забег выиграл нидерландец Патрик Руст, второе место занял швед Нильс ван дер Пул

ТАСС, 31 января. Россиянин Сергей Трофимов занял третье место в забеге на 5 000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.

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Победу одержал нидерландец Патрик Руст, показавший результат 6 минут 5,959 секунды. Второе место занял швед нидерландского происхождения Нильс ван дер Пул (отставание - 2,43 секунды). Трофимов уступил 4,90 секунды.

Россиянин Данила Семериков стал восьмым (+7,98), Руслан Захаров - десятым (+10.64).

Этап Кубка мира завершится позднее в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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