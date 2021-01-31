Российский конькобежец Трофимов стал третьим на дистанции 5 000 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 31 января. Россиянин Сергей Трофимов занял третье место в забеге на 5 000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.
Победу одержал нидерландец Патрик Руст, показавший результат 6 минут 5,959 секунды. Второе место занял швед нидерландского происхождения Нильс ван дер Пул (отставание - 2,43 секунды). Трофимов уступил 4,90 секунды.
Россиянин Данила Семериков стал восьмым (+7,98), Руслан Захаров - десятым (+10.64).
Этап Кубка мира завершится позднее в воскресенье.