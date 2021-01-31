{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Аталанта" проиграла впервые с ноября. Миранчука заменили на 54-й минуте

27 января соперники встречались в 1/4 финала Кубка Италии, Миранчук забил победный гол

ТАСС, 31 января. "Аталанта" уступила "Лацио" со счетом 1:3 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.

На эту тему
Гол Миранчука в меньшинстве вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

В составе гостей отличились Адам Марушич (третья минута), Хоакин Корреа (51) и Ведат Мурики (82). Единственный гол у "Аталанты" забил Марио Пашалич (79), выступавший ранее за московский "Спартак". На 71-й минуте ворота поразил Чиро Иммобиле, но взятие было отменено из-за офсайда.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился и был заменен на 54-й минуте.

"Лацио" обыграл "Аталанту" в матче чемпионата Италии впервые с января 2017 года. За это время команды провели семь встреч, три из которых заканчивались вничью. 27 января команды встретились в 1/4 финала Кубка Италии, встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, Миранчук забил победный гол в меньшинстве.

"Аталанта" прервала десятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии, длившуюся с ноября 2020 года, команда занимает в турнирной таблице шестое место, в ее активе 36 очков после 20 игр. "Лацио" не проигрывает на протяжении шести матчей и с 37 очками поднялся на пятую строчку.

В 21-м туре "Аталанта" 6 февраля примет "Торино", "Лацио" днем позже дома сыграет с "Кальяри".

Зимние олимпийские виды спорта
Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 1 000 м на этапе Кубка мира
Забег выиграла американка Бриттани Боу, третье место заняла нидерландка Фемке Кок
Читать полностью