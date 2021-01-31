"Аталанта" проиграла впервые с ноября. Миранчука заменили на 54-й минуте

В составе гостей отличились Адам Марушич (третья минута), Хоакин Корреа (51) и Ведат Мурики (82). Единственный гол у "Аталанты" забил Марио Пашалич (79), выступавший ранее за московский "Спартак". На 71-й минуте ворота поразил Чиро Иммобиле, но взятие было отменено из-за офсайда.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился и был заменен на 54-й минуте.

"Лацио" обыграл "Аталанту" в матче чемпионата Италии впервые с января 2017 года. За это время команды провели семь встреч, три из которых заканчивались вничью. 27 января команды встретились в 1/4 финала Кубка Италии, встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, Миранчук забил победный гол в меньшинстве.

"Аталанта" прервала десятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии, длившуюся с ноября 2020 года, команда занимает в турнирной таблице шестое место, в ее активе 36 очков после 20 игр. "Лацио" не проигрывает на протяжении шести матчей и с 37 очками поднялся на пятую строчку.

В 21-м туре "Аталанта" 6 февраля примет "Торино", "Лацио" днем позже дома сыграет с "Кальяри".