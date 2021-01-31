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ЧМ-2021 по гандболу

Сборная Дании второй раз подряд выиграла мужской чемпионат мира

В финале датчане обыграли шведов. Россияне не сумели пробиться в плей-офф турнира
© EPA-EFE/KHALED ELFIQI

ТАСС, 31 января. Датские гандболисты переиграли сборную Швеции со счетом 26:24 в финальном матче мужского чемпионата мира. Соревнования завершились в Египте, они проходили без зрителей из-за пандемии.

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В матче за третье место команда Испании переиграла сборную Франции (35:29).

Россияне заняли в своей группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не смогли завоевать путевку в четвертьфинал. В предварительном раунде они выиграли группу, обыграв команды Словении и Южной Кореи и сыграв вничью с белорусами. На основном этапе российские гандболисты переиграли северомакедонцев и уступили командам Швеции и Египта.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства сборная на турнире называлась "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team), вместо национального флага использовался флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, сборная Дании завоевала свой второй титул (2019, 2021). Самой титулованной является сборная Франции (шесть побед). Сборная России побеждала в турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999).

Следующий турнир пройдет в Польше и Швеции в 2023 году.

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