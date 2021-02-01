"Локомотив" заключил мировое соглашение с бывшим гендиректором Ильей Геркусом

ТАСС, 1 февраля. Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус отказался от судебных претензий к футбольному клубу, стороны заключили мировое соглашение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

В январе Геркус подал иск к клубу с требованием выплатить 1,2 млн рублей в качестве судебных издержек. Согласно документам, такую сумму он потратил на услуги адвокатов во время судебного процесса с клубом в 2020 году. Заседание по данному иску должно было пройти 9 февраля.

"Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с "Локомотивом". Судов больше не будет, все взаимные претензии в прошлом", - сообщил Геркус.

"Новый руководитель клуба Владимир Леонченко проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации "Локомотива" и умеющий договариваться менеджер. Успехов ему и клубу", - добавил он.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" становился чемпионом в 2002 и 2004 годах.

После ухода Геркуса из "Локомотива" гендиректором клуба стал Василий Кикнадзе. В 2020 году "Локомотив" по итогам проведенного аудита подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании с Геркуса 144,6 млн рублей. Суд в удовлетворении иска отказал. В декабре Кикнадзе сменил на посту гендиректора "Локомотива" Владимир Леонченко.