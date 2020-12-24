Перевели стрелку. В руководстве футбольного "Локомотива" произошли перестановки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" под конец года решил произвести кадровые перестановки в руководстве: пост председателя совета директоров занял Александр Плутник, генерального директора - Владимир Леонченко. Оба назначения стали довольно неожиданными.

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Первые сообщения про грядущее обновление руководящего состава "Локомотива" появились еще осенью. В конце ноября их стало еще больше, когда председатель совета директоров Анатолий Мещеряков в связи с истечением срока трудового договора был освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД - главного спонсора футбольного клуба. Про неизбежность кадровых изменений стало очевидно на этой неделе, когда все спортивные СМИ страны начали гадать, какой будет конфигурация нового руководящего состава. Высказывалось много предположений, однако точные прогнозы появились только накануне официального объявления. Оно состоялось в среду вечером. На общем собрании акционеров клуба был избран новый состав совета директоров. В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Председателем совета стал Плутник - заместитель генерального директора РЖД. Также на совете был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер чемпионата России 1994 года в составе "Локомотива" Владимир Леонченко. С 2008 по 2019 год он занимал посты исполнительного директора, председателя Совета профессионального союза футболистов и тренеров. Мещеряков был вынужден покинуть клуб в связи с переходом на высокий государственный пост, который не позволит ему совмещать должности. Во главе совета директоров он работал с февраля 2016 года. За время его работы "Локомотив" стал чемпионом России и дважды завоевал кубок страны, при этом в Лиге чемпионов за три сезона команда ни разу не сумела выйти из группы и продолжить выступление в весенней части еврокубков. В нынешнем сезоне "Локомотив" ушел на зимнюю паузу, занимая в чемпионате России восьмое место. Знаковым стал уход с поста генерального директора Василия Кикнадзе. Не исключено, что его уход не связан с Мещеряковым, поскольку у акционеров "Локомотива" и без этого были основания для такого решения. Семин, Николич, суды Обстановка в клубе при Кикнадзе в последние месяцы была нездоровой. Поворотным стало решение не продлевать контракт с легендой клуба Юрием Семиным, который после возвращения на пост главного тренера в 2016 году вернул железнодорожников на лидирующие позиции в российском футболе. Кикнадзе не дал Семину доработать с командой до конца сезона, сроки окончания которого сместились в связи с пандемией коронавируса. Усугубляло ситуацию и отсутствие убедительной аргументации производимой замены тренера - на вынужденную паузу команда ушла на втором месте в турнирной таблице, что позволяло заработать большие деньги благодаря вероятному попаданию в групповой этап Лиги чемпионов.

Уход Семина вызвал негодование у активной части болельщиков "Локомотива". Как только летом сезон возобновился, ни один домашний матч клуба не проходил без того, чтобы фанаты не призывали Кикнадзе покинуть клуб. Но это была не единственная имиджевая неудача Кикнадзе. "Локомотив" проиграл судебные разбирательства по финансовым спорам с бывшими игроком клуба Дмитрием Тарасовым и генеральным директором Ильей Геркусом. Не добавило популярности гендиректору и решение пригласить на место Семина сербского тренера Марко Николича. Широкому кругу поклонников футбола сербский специалист был совершенное не известен, что только добавляло остроты нараставшему конфликту.

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При новом главном тренере "Локомотив" все же удержал второе место в чемпионате, достойно выглядел в Лиге чемпионов, но на внутренней арене под конец года провалился. Как уже отмечалось, на зимний перерыв команда ушла, находясь в турнирной таблице на восьмом месте. С отрицательной разницей забитых и пропущенных голов, хотя одним из мотивов приглашения Николича Кикнадзе называл атакующий футбол, который ставит своим командам тренер. При этом сербский специалист позже заявил, что никогда об этом не говорил. Не впечатлили болельщиков и трансферы "Локомотива". В стартовом составе пока сумел закрепиться только один игрок, купленный при Кикнадзе - Серкейра Мурило. И то, произошло это еще в 2019 году, когда в команде работал Семин. При этом клуб продал своего лучшего игрока Алексея Миранчука за €14 млн, а не за €20 млн, как ранее обещал болельщикам Кикнадзе. Ушли - пришли Просчеты Кикнадзе не оставались без внимания его противников. В информационном поле регулярно появлялись колкие комментарии его оппонентов, в том числе и Семина, который в свои 73 года продолжает надеяться на возвращение в клуб. На этой неделе ходили слухи о том, что такой вариант рассматривается, однако официального подтверждения они пока не нашли. Что касается других перестановок, то совет директоров "Локомотива" покинули еще несколько человек, самым заметным из которых является один из богатейших людей России Андрей Бокарев - президент "Трансмашхолдинга".

Места в совете сохранили бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов и директор РЖД по коммуникациям Юрий Нагорных, который больше известен по работе в должности замминистра спорта. Именно Нагорных курировал подготовку сборной России к Олимпийским играм 2014 года. В 2016 году он стал фигурантом расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте и был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Российские власти не признают результаты этого расследования, поэтому выдвинутые обвинения не мешают Нагорных продолжать работать в российском спорте. Новыми лицами в совете директоров стали первый министр путей сообщения России Геннадий Фадеев и бывший игрок клуба Дмитрий Булыкин, который после окончания карьеры работал советником главы "Локомотива". Что касается Плутника, то он, как и Кикнадзе, большого опыта работы в футболе не имеет. До прихода в "Локомотив" он работал заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера России Игоря Шувалова, заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководителем Агентства ипотечного жилищного кредитования, которое сейчас носит название "ДОМ.РФ".

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