"Ливерпуль" арендовал у "Шальке" футболиста сборной Турции Кабака

"Он приехал в Германию очень молодым, и всем было ясно, что у него огромный талант, - прокомментировал переход Кабака главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. - Сейчас ему всего 20 лет, он играет в своем втором клубе [в Германии], к сожалению, они сейчас находятся в плохом положении. Для него, я думаю, это действительно хороший момент, чтобы сделать ход, потому что, как и каждому игроку в мире, ему нужна стабильная команда, и это то, что мы можем дать. Он действительно большой талант, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним".

Ранее состав "Ливерпуля" пополнил другой центральный защитник - Бен Дэвис перешел из выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии "Престона". Эти трансферы связаны с травмой Жоэля Матипа. Как сообщили в клубе, камерунец из-за травмы связок голеностопа пропустит остаток сезона.

В свою очередь, в "Шальке" из лондонского "Арсенала" перешел чемпион мира 2014 года Шкодран Мустафи. Контракт с центральным защитником подписан до конца сезона. Ранее другой победитель мирового первенства в Бразилии Сами Хедира подписал контракт с берлинской "Гертой". До этого полузащитник выступал за итальянский "Ювентус".