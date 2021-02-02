{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

"Ливерпуль" арендовал у "Шальке" футболиста сборной Турции Кабака

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона
Озан Кабак EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Озан Кабак
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 2 февраля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" арендовал турецкого защитника германского "Шальке" Озана Кабака. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

На эту тему
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", прервав 482-минутную безголевую серию в чемпионате Англии

"Он приехал в Германию очень молодым, и всем было ясно, что у него огромный талант, - прокомментировал переход Кабака главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. - Сейчас ему всего 20 лет, он играет в своем втором клубе [в Германии], к сожалению, они сейчас находятся в плохом положении. Для него, я думаю, это действительно хороший момент, чтобы сделать ход, потому что, как и каждому игроку в мире, ему нужна стабильная команда, и это то, что мы можем дать. Он действительно большой талант, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним".

Ранее состав "Ливерпуля" пополнил другой центральный защитник - Бен Дэвис перешел из выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии "Престона". Эти трансферы связаны с травмой Жоэля Матипа. Как сообщили в клубе, камерунец из-за травмы связок голеностопа пропустит остаток сезона.

В свою очередь, в "Шальке" из лондонского "Арсенала" перешел чемпион мира 2014 года Шкодран Мустафи. Контракт с центральным защитником подписан до конца сезона. Ранее другой победитель мирового первенства в Бразилии Сами Хедира подписал контракт с берлинской "Гертой". До этого полузащитник выступал за итальянский "Ювентус".

Теги
Мировой футбол
НХЛ
Подравшийся с Георгиевым хоккеист "Рейнджерс" Деанджело больше не сыграет за клуб
Инцидент произошел в подтрибунном помещении после овертайма матча регулярного чемпионата с "Питтсбургом" (4:5), который прошел в воскресенье
Читать полностью