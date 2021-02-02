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Единая лига ВТБ

Корстин: получившие wild card Антонов и Фридзон усилят "Звезд России"

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 14 февраля
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Получившие wild card ("специальные приглашения") на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу Семен Антонов и Виталий Фридзон усилят команду "Звезды России" и покажут свой высокий класс. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

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Ранее определились составы команд "Звезды России" и "Звезды мира". Во вторник стало известно, что wild card получили Семен Антонов (ЦСКА), Виталий Фридзон ("Зенит"), Джамар Смит (УНИКС) и Маркус Крин ("Калев").

"В этом сезоне много игроков достойны попадания на Матч звезд, и у болельщиков, и у СМИ был непростой выбор, - призналась Корстин. - Лига, принимая решение по wild card, руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игроков. Семен Антонов из ЦСКА - один из лучших российских игроков и обязательно усилит переднюю линию "Звезд России", для него этот Матч звезд станет лишь вторым, уверена, все болельщики будут рады увидеть его на "ВТБ-Арене". У Виталия Фридзона с Матчем звезд особые отношения - признанный снайпер дважды побеждал в конкурсе трехочковых, и уверена, что в предстоящем матче защитник "Зенита" также покажет свой высокий класс и фирменные "револьверы".

В сборной "Звезды мира" выступят Смит и Крин. "Смит - лидер казанцев и главный снайпер в решающие минуты встречи, именно за эти качества Джамар получил MVP [звание самого ценного игрока] января. А Маркус Крин - один из самых результативных игроков сезона, набирает 20 очков за матч, такие игроки на Матче звезд очень нужны", - подчеркнула генеральный директор.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 14 февраля.

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