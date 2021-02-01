Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 1 февраля. Определились составы команд "Звезды России" и "Звезды мира" на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Составы определялись по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ.

В состав сборной "Звезд России" вошли Алексей Швед ("Химки"), Никита Михайловский ("Автодор"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Вячеслав Зайцев ("Химки"), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба - ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").

Команду "Звезд мира" составят Майк Джеймс, Торнике Шенгелия (оба - ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс ("Парма"), Кевин Пангос, Матеуш Понитка (оба - "Зенит"), Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас (оба - "Локомотив-Кубань"), Джордан Мики ("Химки"), Дрю Гордон ("Автодор"/"Локомотив-Кубань").

Еще два игрока в каждую команду будут добавлены в ближайшее время решением лиги.

Матч пройдет 14 февраля на "ВТБ-Арене" в Москве.