Матыцин: каждый бюджетный рубль идет на развитие спорта

Ранее Счетная палата РФ провела исследование доступности россиянам физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в период с 2018 по 2020 год и заключила, что доступность массового спорта для всех групп населения не была обеспечена.

"Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, создание условий для развития массового спорта - приоритетная задача Минспорта России, ее реализация заложена в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая в ноябре была утверждена правительством Российской Федерации, - заявил Матыцин. - Что касается заявления Счетной палаты, подчеркну, что кассовое исполнение федерального бюджета за 2018-2020 годы, включая расходы на массовый спорт и спорт высших достижений, составило 204,5 млрд рублей. Каждый бюджетный рубль Минспорт тратит исключительно на развитие спорта".

Также министр отметил, что показатели не были достигнуты в силу пандемии коронавируса и сокращения массовых занятий спортом и тренировок спортсменов.

"Для детей в государственных и муниципальных учреждениях работают по всей стране многочисленные секции и спортивные школы, которые дают возможность заниматься там бесплатно либо за минимальную плату. На днях Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении социального налогового вычета гражданину за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги и законопроект о закреплении понятия "физкультурно-оздоровительная услуга". Согласно внесенным в законодательство изменениям, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей, максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Это к вопросу о льготах и доступности спортивных объектов", - добавил Матыцин.

Министр также указал, что ведомство разработает единую цифровую платформу "Физическая культура и спорт" (ГИС ФКиС) для корректировки методики расчета в силу выявленных расхождений статистики. "Планируется, что уже к четвертому кварталу 2021 года цифровая платформа будет содержать сведения, которые позволят более точно рассчитать количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также будет включать реестры спортивных объектов, физкультурно-спортивных организаций, соревнований, присваиваемых спортивных разрядов и званий, информационные и методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины", - заключил Матыцин.