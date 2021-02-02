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Массовый спорт

Матыцин: каждый бюджетный рубль идет на развитие спорта

Ранее Счетная палата РФ по результатам исследования заключила, что доступность массового спорта для всех групп населения не была обеспечена
Министр спорта РФ Олег Матыцин Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ тратит каждый бюджетный рубль исключительно на развитие спорта. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Ранее Счетная палата РФ провела исследование доступности россиянам физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в период с 2018 по 2020 год и заключила, что доступность массового спорта для всех групп населения не была обеспечена.

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"Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, создание условий для развития массового спорта - приоритетная задача Минспорта России, ее реализация заложена в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая в ноябре была утверждена правительством Российской Федерации, - заявил Матыцин. - Что касается заявления Счетной палаты, подчеркну, что кассовое исполнение федерального бюджета за 2018-2020 годы, включая расходы на массовый спорт и спорт высших достижений, составило 204,5 млрд рублей. Каждый бюджетный рубль Минспорт тратит исключительно на развитие спорта".

Также министр отметил, что показатели не были достигнуты в силу пандемии коронавируса и сокращения массовых занятий спортом и тренировок спортсменов.

"Для детей в государственных и муниципальных учреждениях работают по всей стране многочисленные секции и спортивные школы, которые дают возможность заниматься там бесплатно либо за минимальную плату. На днях Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении социального налогового вычета гражданину за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги и законопроект о закреплении понятия "физкультурно-оздоровительная услуга". Согласно внесенным в законодательство изменениям, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей, максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Это к вопросу о льготах и доступности спортивных объектов", - добавил Матыцин.

Министр также указал, что ведомство разработает единую цифровую платформу "Физическая культура и спорт" (ГИС ФКиС) для корректировки методики расчета в силу выявленных расхождений статистики. "Планируется, что уже к четвертому кварталу 2021 года цифровая платформа будет содержать сведения, которые позволят более точно рассчитать количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также будет включать реестры спортивных объектов, физкультурно-спортивных организаций, соревнований, присваиваемых спортивных разрядов и званий, информационные и методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины", - заключил Матыцин.

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