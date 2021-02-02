Сборная Белоруссии примет участие в чемпионате мира - 2021 по хоккею в Риге

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по хоккею не откажется от участия в чемпионате мира, который пройдет в этом году в Риге. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

"Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Сборная Белоруссии будет играть в Латвии", - отметили в федерации.