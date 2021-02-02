{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии примет участие в чемпионате мира - 2021 по хоккею в Риге

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по хоккею не откажется от участия в чемпионате мира, который пройдет в этом году в Риге. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

"Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Сборная Белоруссии будет играть в Латвии", - отметили в федерации.

Теги
Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
В Федерации хоккея Латвии пообещали хорошо провести чемпионат мира
Во вторник международная федерация приняла решение провести все матчи турнира в Риге
Читать полностью