Савицкис: проведение ЧМ по хоккею в Латвии позволит создать несколько тысяч рабочих мест

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек получат работу в Латвии благодаря решению о проведении всех матчей чемпионата мира по хоккею в Риге. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров оргкомитета турнира, председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Во вторник совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение, что Латвия примет все игры турнира.

"Мы с очень положительными эмоциями восприняли эту новость. Были немножко напряжены, потому что было несколько вариантов, - сказал Савицкис. - Спасибо за доверие IIHF - мы приложим максимум усилий для того, чтобы провести чемпионат мира на самом высоком уровне. Я вижу, как решаются проблемы, мы видим решение проблем, мы справимся и сделаем все на самом высоком уровне".

"Для этого мы заручились поддержкой нашего правительства и города. Работы много - это тоже хорошо. Вы понимаете, что в такое время получить работу - это великое благо, а для организации будет задействовано очень много структур - гостиницы, автотранспорт, самолеты и так далее. Я думаю, что несколько тысяч людей получат работу в это тяжелое время, поэтому думаю, что все очень довольны", - добавил он.

Помимо Латвии, на проведение турнира претендовали Словакия и Дания. IIHF в середине января по соображениям безопасности решила перенести чемпионат мира из Минска.