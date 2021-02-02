Футболист "Спартака" Глушенков перешел в "Химки" на правах аренды

ТАСС, 2 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Максим Глушенков на правах аренды перешел в подмосковные "Химки". Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21 и не предусматривает права выкупа подмосковным клубом.

В сентябре 2020 года Глушенков получил травму во время матча молодежной сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы - 2021 против команды Польши. Позднее у игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. В том же месяце он перенес операцию. На зимних сборах "Спартака" он работал по индивидуальной программе.

Глушенкову 21 год. Он является воспитанником московского "Чертаново", игроком "Спартака" стал в январе 2019 года. В сезоне-2019/20 на правах арены с февраля выступал за самарские "Крылья Советов". В нынешнем сезоне провел пять матчей в составе красно-белых, результативными действиями не отметился.