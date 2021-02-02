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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Шведская федерация приветствует проведение ЧМ-2021 по хоккею в одной стране

Шведская сторона довольна тем, что не придется переезжать из страны в страну в это непростое время

СТОКГОЛЬМ, 2 февраля. /ТАСС/. Шведская федерация хоккея приветствует решение Международной федерации хоккея (IIHF) о проведении чемпионата мира по хоккею в Латвии и то, что командам на соревнованиях не придется во время пандемии переезжать из одной страны в другую. Такой комментарий ТАСС дал председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

"Шведский хоккей приветствует сегодняшнее сообщение IIHF о том, что чемпионат мира будет проходить в Латвии. С учетом решения о переносе чемпионата из Белоруссии мы благодарны за быстрое известие о том, что соревнование будет проходить в Латвии и что нам не придется путешествовать между разными странами в это необычное время. Теперь мы с нетерпением ждем хоккейного праздника и можем сосредоточиться на нашей спортивной подготовке", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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