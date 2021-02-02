Международная федерация хоккея продолжает расчет компенсации Белоруссии из-за переноса ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея продолжает работу над размерами денежной компенсации белорусской стороне из-за переноса чемпионата мира из Минска. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

IIHF 18 января объявила о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Во вторник совет организации принял решение провести весь турнир в Латвии.

"Сейчас мы работаем над компенсацией белорусской стороне. Мы должны поддержать белорусский хоккей и продолжим это делать. В настоящее время мы еще находимся в стадии обсуждения этого вопроса", - сказал Фазель.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. С конца 2020 года различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.