Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

ТАСС, 3 февраля. Туринский "Ювентус" со счетом 2:1 победил миланский "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в Милане.

"Интер" победил "Ювентус" впервые за четыре года в чемпионате Италии

В составе победителей дважды отличился Криштиану Роналду (26-я и 35-я минуты), первый мяч в ворота Самира Хандановича он отправил с пенальти. У "Интера" забил Лаутаро Мартинес (9).

Матч стал 1100-м для голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. На его счету 679 матчей за "Ювентус", 220 - за "Парму", 176 - за сборную Италии, 25 - за французский "ПСЖ".

17 января команды встретились в матче 18-го тура чемпионата Италии, победу одержал "Интер" (2:0). В последний раз в розыгрыше Кубка Италии команды встречались в сезоне-2015/16, также на полуфинальной стадии. Тогда по сумме двух матчей со счетом 4:3 победил "Ювентуса", который впоследствии завоевал трофей, обыграв в финале "Милан" (1:0).