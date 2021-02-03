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Футбол в Италии

Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Встреча завершилась со счетом 2:1
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и полузащитник "Интера" Марсело Брозович AP Photo/Luca Bruno
Описание
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и полузащитник "Интера" Марсело Брозович
© AP Photo/Luca Bruno

ТАСС, 3 февраля. Туринский "Ювентус" со счетом 2:1 победил миланский "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в Милане.

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В составе победителей дважды отличился Криштиану Роналду (26-я и 35-я минуты), первый мяч в ворота Самира Хандановича он отправил с пенальти. У "Интера" забил Лаутаро Мартинес (9).

Матч стал 1100-м для голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. На его счету 679 матчей за "Ювентус", 220 - за "Парму", 176 - за сборную Италии, 25 - за французский "ПСЖ".

17 января команды встретились в матче 18-го тура чемпионата Италии, победу одержал "Интер" (2:0). В последний раз в розыгрыше Кубка Италии команды встречались в сезоне-2015/16, также на полуфинальной стадии. Тогда по сумме двух матчей со счетом 4:3 победил "Ювентуса", который впоследствии завоевал трофей, обыграв в финале "Милан" (1:0).

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"Ювентус" чаще всех выигрывал Кубок Италии - 13 раз. На счету "Интера" семь побед в турнире. Действующим обладателем кубка является "Наполи".

Ответный матч пройдет 9 февраля в Турине. В другом полуфинале сыграют "Аталанта" и "Наполи". Их первая встреча состоится 3 февраля. Финал пройдет 19 мая в Милане.

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