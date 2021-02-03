Дюков отметил необходимость возвращения футбола во дворы и школы

"Нам очень важно вернуть футбол во дворы и школы, массовый футбол позволяет нам не упустить талантливых ребят, - сказал Дюков. - У нас не так много детско-юношеских спортивных школ и всего десяток академий. Не у каждого мальчика или девочки в возрасте шести-семи лет есть шанс попасть в учреждения спортивной подготовки, в том числе и у талантливого ребенка. Понять в таком возрасте, есть ли у мальчика и девочки желание заниматься футболом, способности для этого и трудолюбие, крайне сложно, массовый детский футбол помогает решить задачу расширения охвата вовлечения в спорт действительно перспективных и талантливых юных спортсменов".

"Когда мы сегодня говорим о массовом детском футболе, то имеем в виду прежде всего все-таки организованный футбол. В нем могут быть условия для занятий проще, чем в ДЮСШ; работающие в нем тренеры будут иметь лицензии более низких категорий; будет проще инфраструктура, но тренировки будут проводиться по методикам, а участие в регулярных соревнованиях позволит увидеть действительно способных ребят. В 9-11 лет, если у тебя действительно есть талант, не поздно перейти в ДЮСШ или академию профессионального клуба, чтобы там продолжить свое футбольное обучение и вырасти в профессионального футболиста. Как раз задача массового детского футбола в том числе дать возможность детям с потенциалом, которые по каким-то причинам сразу не попали в ДЮСШ или академию профессионального футбольного клуба, продолжать заниматься футболом", - добавил глава РФС.