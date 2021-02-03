{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дюков: болельщики полностью заполнят трибуны, когда выработается коллективный иммунитет

Президент Российского футбольного союза сообщил, что он привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

ТАСС, 3 февраля. Болельщики полностью вернутся на трибуны, как только сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Дюков отметил необходимость возвращения футбола во дворы и школы

"Мы нарабатываем коллективный иммунитет. Как только он появится в нужном объеме, болельщики полностью вернутся на трибуны, важным элементом этого является вакцинация", - сказал Дюков, уточнив, что он уже привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Начало массового вакцинирования - это одна из причин рассчитывать на то, что 2021 год будет более благополучным с точки зрения эпидемиологии, хотя, конечно, нам надо быть готовыми к временным реваншам со стороны вируса, каким-то локальным вспышкам, новым штаммам и, возможно, даже к третьей волне. Но в целом считаю, что после наработки иммунитета у населения ковид просто станет одним из ОРВИ или еще одним сезонным гриппом. И, может быть, уже в этом году болельщики смогут вернуться на трибуны без ограничений", - добавил глава РФС.

Теги
Российский футболВлияние коронавируса на спорт
Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
В Словацком хоккейном союзе Латвии пожелали успехов в проведении чемпионата мира
Братислава претендовала на то, чтобы принять матчи мирового первенства, перенесенные из Минска
Читать полностью