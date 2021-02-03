Дюков: болельщики полностью заполнят трибуны, когда выработается коллективный иммунитет

"Мы нарабатываем коллективный иммунитет. Как только он появится в нужном объеме, болельщики полностью вернутся на трибуны, важным элементом этого является вакцинация", - сказал Дюков, уточнив, что он уже привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Начало массового вакцинирования - это одна из причин рассчитывать на то, что 2021 год будет более благополучным с точки зрения эпидемиологии, хотя, конечно, нам надо быть готовыми к временным реваншам со стороны вируса, каким-то локальным вспышкам, новым штаммам и, возможно, даже к третьей волне. Но в целом считаю, что после наработки иммунитета у населения ковид просто станет одним из ОРВИ или еще одним сезонным гриппом. И, может быть, уже в этом году болельщики смогут вернуться на трибуны без ограничений", - добавил глава РФС.