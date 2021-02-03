Матчи "Баффало" в НХЛ отложены как минимум до 8 февраля из-за карантина в команде

ТАСС, 3 февраля. Встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием "Баффало" отложены как минимум до 8 февраля в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, внесли двух хоккеистов. По информации обозревателя официального сайта НХЛ Тома Гулитти, в список включили Тэйлора Холла и Расмуса Ристолайнена.

Включение игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения клуба были закрыты для всех игроков, входящих в состав команды. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее был перенесен гостевой матч "Баффало" против "Нью-Йорк Айлендерс", который должен был пройти в ночь на среду. Причиной стала метель в Нью-Йорке, из-за которой вылет отложили на следующий день и у команды не осталось времени на то, чтобы совершить все процедуры, касающиеся соблюдения протоколов лиги по коронавирусу. Общее количество отложенных игр в текущем сезоне НХЛ достигло 19.

"Баффало" занимает шестую строчку в таблице Восточного дивизиона, набрав 10 очков в 10 матчах.