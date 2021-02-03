Сборная Италии обыграла французов и стала первым полуфиналистом Кубка ATP

ТАСС, 3 февраля. Сборная Италии выиграла у команды Франции в матче второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.

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Во второй встрече Маттео Берреттини обыграл Гаэля Монфиса со счетом 6:4, 6:2. Итальянец является десятой ракеткой мира, Монфис - 11-й.

Ранее Фабио Фоньини оказался сильнее Бенуа Пэра (6:1, 7:6). Счет в матче до двух побед стал 2-0, позднее пройдет парная встреча. Днем ранее итальянцы победили австрийцев (2-1).

Сборная России во вторник обыграла аргентинцев со счетом 2-1 и в среду встретится с японскими теннисистами. В случае победы россияне выйдут в полуфинал турнира.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.