Реванш Поветкин - Уайт планируется в срок, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом планируется провести в срок, несмотря на ограничения в Великобритании. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина.

"Угрожать [реваншу] может, каждый день все меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Но пока все наши договоренности в силе", - сказал Рябинский.

Реванш Поветкина и Уайта запланирован на 6 марта, предполагается, что бой пройдет в Великобритании. В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Ранее приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией была продлена до 16 февраля включительно. Россия приостановила авиасообщение 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.