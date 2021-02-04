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Футбол в Англии

"Ливерпуль" впервые с 1984 года проиграл "Брайтону"

Автором единственного забитого мяча стал Стивен Альсате, для которого этот гол стал первым в Английской премьер-лиге
Стивен Альсате и Джорджиньо Вейналдум EPA-EFE/Paul Ellis
Описание
Стивен Альсате и Джорджиньо Вейналдум
© EPA-EFE/Paul Ellis

ТАСС, 4 февраля. "Ливерпуль" проиграл "Брайтону" со счетом 0:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Мяч на 56-й минуте забил Стивен Альсате, для которого этот гол стал первым в Английской премьер-лиге.

"Ливерпуль" потерпел поражение в матче с "Брайтоном" впервые с 29 января 1984 года. Тогда в матче четвертого раунда Кубка Англии "Брайтон" одержал победу со счетом 2:0. С тех пор команды до сегодняшнего матча провели 12 встреч, в которых "Ливерпуль" 10 раз побеждал и дважды играл с соперником вничью, причем последний ничейный результат в матчах между командами был зафиксирован в первом круге текущего чемпионата.

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает четвертое место, набрав 40 очков, "Брайтон" с 24 очками поднялся на 15-ю строчку.

В следующем туре "Ливерпуль" 7 февраля примет лидирующий в чемпионате с 47 очками "Манчестер Сити". "Брайтон" 6 февраля в гостях сыграет с "Бёрнли".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Бёрнли" - "Манчестер Сити" - 0:2;
  • "Фулхэм" - "Лестер" - 0:2;
  • "Лидс" - "Эвертон" - 1:2;
  • "Астон Вилла" - "Вест Хэм" - 1:3.
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