Мастера ралли-рейдов. В Москве прошел предпремьерный показ сериала про "Камаз-мастер"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предпремьерный показ первой серии проекта "Мастер", основанного на истории гоночной команды "Камаз-мастер", состоялся в Москве. Съемки сериала осуществила компания Art Pictures Vision, они прошли в России и Казахстане. По словам главы компании Федора Бондарчука, работа над идеей длилась несколько лет.

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"Шесть лет тому назад я позвонил своему другу и попросил организовать встречу с директором "Камаза" Сергеем Когогиным, поговорить с ним о проекте, - рассказал Бондарчук. - Мы встретились, я рассказал и свою идею и… никакой реакции. Включил обаяние, начал шутить - ничего не работало, улыбки от него я так и не увидел. Как потом мне объяснил мой друг, проекты про "Камаз-мастер" пытались снимать много раз. И документальные, и художественные, но ни у кого не получалось. И первый раз улыбку на лице Сергея Когогина я увидел недавно, когда показал готовую первую серию". По словам руководителя команды "Камаз-мастер" Владимира Чагина, первоначально проект задумывался как полнометражный фильм. Но уже приступив к работе, специалисты Art Pictures Vision поняли, что фильм не сможет вместить такое количество историй, событий и сюжетных ходов. Так идея фильма трансформировалась в сериальный формат. Сериал состоит из восьми серий длительностью порядка 50 минут, увидеть их можно будет уже с 18 февраля. С одной стороны, история художественная, вымышленная, но с другой - кадры гонок воссозданы настолько точно, что порой неотличимы от видео с настоящих соревнований. В фильме снялись известные российские актеры Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Линда Лапиньш, Макар Запорожский, Никита Павленко, Сергей Шакуров. За рулем "Камазов" находились боевые пилоты команды, победители "Дакара" Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Антон Шибалов. "Это пересечение производственной драмы и экшн-фильма, причем именно производственной драмы там немного. Авторы переехали на три месяца в Набережные Челны, стали частью команды, по-другому никак не получилось - отметил Бондарчук. - Я сам тоже посидел за рулем "Камаза", и это такой адреналин, как американские горки, никогда такого не испытывал. Ты не подозреваешь, что под этим многотонным аппаратом такая реактивная скорость. Первый раз меня прокатили еще вокруг завода в Набережных Челнах, и это было очень интересно". Передали дух команды Экипажи "Камаз-мастер" 18 раз выигрывали ралли-марафон "Дакар", и в каждом победном интервью пилоты, штурманы, механики благодарили весь коллектив, вспоминая и командную тактику, и командный дух. В сериале "Мастер" показали разные грани и стороны большого коллектива, в том числе споры, конфликты, непростые характеры.

"Это большой спорт, команда амбициозных людей, каждый со своим характером, умением, способностями и видением, - отметил семикратный победитель "Дакара" и руководитель команды Владимир Чагин. - Каждый из них - мастер своего дела, но со своим взглядом. Главная задача руководителя - соединить их всех, убедить, что надо идти вместе, порой даже чье-то мнение пригасить, а чье-то поднять. Это сложная, но выполнимая задача, и она мне нравится". В основе сюжета сериала - история о вынужденной смене поколений в успешной команде, трудном выборе. "Понятно, что это кино и что-то все же надумано. Но в целом дух команды и то, чем команда занимается, этот сериал передает, - отметил Чагин. - Когда я впервые посмотрел готовую серию, то увидел нас в новом ракурсе. С новой стороны, с которой никогда не смотрел ни на себя, ни на нашу команду. И понял, что то, что мы делаем, нужно людям, а это самое главное - быть ценным для людей, для общества". Чемпионы и каскадеры Пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев назвал премьеру сериала историческим моментом, поскольку это первый художественный проект о мире ралли-рейдов.