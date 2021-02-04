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Проект демонтажа трибун "Екатеринбург-Арены" пройдет экспертизу до конца марта

После прохождения экспертизы будет определена стоимость работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Государственная экспертиза проекта демонтажа временных трибун стадиона "Екатеринбург-Арена" завершится до конца первого квартала 2021 года. Демонтаж необходим для многофункционального использования трибун и стадиона в постсоревновательный период, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

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В апреле 2020 года на сайте государственных закупок конкурсной документации появилась информация о том, что временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена" после демонтажа отправятся в восемь муниципалитетов Свердловской области.

"В настоящее время проектно-сметная документация разработана, проходит проверку в федеральном автономном учреждении "Главгосэкспертиза России". Получить положительное заключение государственной экспертизы разработанной проектной документации планируется до конца I квартала 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что после прохождения экспертизы будет определена стоимость работ по адаптации стадиона.

Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена" были возведены во время его подготовки к приему матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, они позволили обеспечить необходимую вместимость в 35 тыс. зрительских мест. Во время чемпионата трибуны стали своеобразной достопримечательностью стадиона, получив народное название "уши".

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