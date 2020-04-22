Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" поделят восемь спортивных арен Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена", возведенные к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, после демонтажа отправятся в восемь муниципалитетов Свердловской области. Соответствующая информация содержится в опубликованной на сайте государственных закупок конкурсной документации.
"Проектными решениями предусмотреть демонтаж сборно-разборных трибун с возможностью их дальнейшего повторного монтажа (перечень получателей временных трибун в количестве 12 000 зрительских мест)", - говорится в документации.
Согласно конкурсной документации, трибуны получат футбольное поле ледовой арены имени Александра Козицына в Верхней Пышме, стадион "Труд" в Полевском, стадион "Космос" в Каменске-Уральском, стадион "Центральный" в Красноуфимске, физкультурно-спортивный центр в Верхней Синячихе, стадион "Энергия" в Березовском и стадион "Колос" в Талице. Работы по демонтажу начнутся в 2020 году.
Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена" были возведены во время его подготовки к приему матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Они позволили обеспечить необходимую вместимость в 35 тыс. зрительских мест. Во время чемпионата трибуны стали своеобразной достопримечательностью стадиона, получив народное название "уши". Изначально планировалось, что после матчей чемпионата временные трибуны разберут и отдадут в пользование спортивным аренам в городах Свердловской области.