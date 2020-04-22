Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" поделят восемь спортивных арен Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена", возведенные к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, после демонтажа отправятся в восемь муниципалитетов Свердловской области. Соответствующая информация содержится в опубликованной на сайте государственных закупок конкурсной документации.

"Проектными решениями предусмотреть демонтаж сборно-разборных трибун с возможностью их дальнейшего повторного монтажа (перечень получателей временных трибун в количестве 12 000 зрительских мест)", - говорится в документации.