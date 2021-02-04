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НХЛ

Матчи "Миннесоты" в НХЛ отложены как минимум до 9 февраля из-за карантина в команде

В ночь на четверг в список игроков, недоступных для участия в играх и тренировках клуба из-за протокола лиги о COVID-19, внесли пятерых хоккеистов
Кирилл Капризов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 4 февраля. Встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием "Миннесоты" отложены как минимум до 9 февраля в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Ранее на карантине находился только капитан команды Ник Фолиньо. В ночь на четверг в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, также внесли Ника Бьюгстада, Ника Бонино, Джоэля Эрикссона, Маркуса Йоханссона и Джареда Сперджена.

Включение игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочную базу команды закрыли. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

В составе "Миннесоты" выступает проводящий дебютный сезон в НХЛ российский нападающий Кирилл Капризов. Клуб занимает третью строчку в таблице Западного дивизиона, набрав 12 очков в 11 матчах.

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