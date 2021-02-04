Черчесов: Дюков немало сделал для российского футбола за последние два года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков многое сделал для отечественного футбола за последние два года. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой национальной команды.

"Внимательно следим за событиями в Москве, где проходит конференция РФС, на которой будут выбраны президент и новый состав исполкома, - сказал Черчесов. - Не сомневаюсь, что мероприятие как всегда пройдет на высоком организационном уровне. За прошедшие два года Александр Валерьевич Дюков уже немало сделал для российского футбола, реформировав многие его направления, убежден, что системная и эффективная деятельность по развитию футбола продолжится им и его командой и в дальнейшем. С интересом ждем и выборов нового состава исполкома. Желаю делегатам конференции продуктивной работы".

Наставник национальной команды рассказал о работе тренерского штаба в Турции, где проводят сборы многие российские клубы. "Посещаем тренировки, контрольные матчи, общаемся с игроками, тренерами и руководителями, - сказал Черчесов. - Вчера, к примеру, удалось побывать на матче турецкого чемпионата "Антальяспор" - "Бешикташ". Обе команды показали игру высокого уровня, и ничейный исход вполне закономерен. Достойно смотрелся в составе хозяев Федор Кудряшов, отыгравший 90 минут на позиции левого защитника".

Дюков является восьмым по счету президентом РФС, он занимает этот пост с февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург). С 2017 по 2019 год возглавлял совет директоров сине-бело-голубых.