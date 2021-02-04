Дюков надеется, что "Тамбов" сможет доиграть сезон РПЛ

В сезоне-2020/21 "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, вопрос об участии команды в весенней части чемпионата России будет обсуждаться 8 февраля. Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование клубу, долги по зарплате которого, по предварительной оценке, насчитывают более 150 млн рублей. 30 января генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил ТАСС, что более 10 футболистов обратилось в организацию в связи с долгами.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что "Тамбов" доиграет сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на финансовые трудности. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам конференции РФС.

"Безусловно, переживаем и мы, и лига, и клубы РПЛ, поскольку есть риск нарушения спортивной целостности турнира. Будем надеяться, что "Тамбов" сможет доиграть сезон и не снимется с чемпионата. Безусловно, эта ситуация неправильная", - заявил Дюков.

"Я неоднократно говорил, что единственный путь решения проблемы - ужесточение лицензирования. Делаем это постепенно, но к жестким требованиям пока многие клубы не готовы, - продолжил Дюков. - У нас дилемма - или поднять планку финансовых требований, и тогда семь-девять клубов будут им соответствовать. Сокращать количество участников до восьми - неправильно, это демотивирует многие регионы и снизит их интерес. Путь один - постепенно поднимать планку требований к лицензированию, устанавливать более жесткие требования, но давать время, чтобы к этому подготовиться".

Дюков выразил расстройство, что "Тамбов" может повторить судьбу обанкротившихся клубов. "Сократить количество клубов было бы неправильно. Мы были вынуждены проводить чемпионат с тем регламентом, который давал возможность возникновения сценариев "Анжи" и "Тосно". С "Тамбовом" повторение [такого сценария]. Сейчас мы можем снять клуб", - добавил Дюков.

Клуб из Тамбова занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19 матчах. Отставание от зоны переходных матчей составляет одно очко, от гарантирующей место в следующем сезоне 12-й строчки - восемь очков. До конца чемпионата осталось провести 11 туров, первый из которых запланирован на 26-28 февраля.