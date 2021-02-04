Центровой "Енисея" Хог заменит баскетболиста ЦСКА Шенгелию в Матче звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 4 февраля. Американский центровой красноярского "Енисея" Дастин Хог сыграет за команду "Звезды мира" вместо грузинского форварда московского ЦСКА Торнике Шенгелии в Матче звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Шенгелия получил травму в последней четверти выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против польской "Зелены-Гуры" (90:93) в понедельник. Составы команд на Матч звезд определились 1 февраля.

Хогу 28 лет, за "Енисей" он выступает с 2019 года. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ он набирает в среднем за игру 12,6 очка, совершая при этом 8,4 подбора и 1,2 передачи. Шенгелия набирал в среднем 12,8 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 2,2 передачи.

Матч пройдет 14 февраля на "ВТБ-Арене" в Москве. Составы определялись по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ.