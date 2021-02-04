Колесов и Ахантьева рассказали, что готовились к первенству России в ускоренном темпе

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Валерий Колесов и Ксения Ахантьева, серебряные призеры юниорского чемпионата мира, готовились к первенству России среди юниоров в ускоренном темпе. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил Колесов.

Ахантьева и Колесов идут вторыми после короткой программы в парных соревнованиях. Первое место занимают Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, третье - Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.

"Подготовка прошла хорошо, но она была в ускоренном темпе. Я вышел на лед 8 января, Ксюша - 4 января. Почти за месяц сумели подготовится", - сообщил Колесов.

Произвольную программу спортивные пары представят 5 февраля. Первенство России среди юниоров проходит в Красноярске на ледовой арене "Кристалл".